رئيس «بحوث الفلزات»: نعمل على خفض تكاليف تصنيع الخلايا الشمسية

قال الدكتور أحمد مرتضى، القائم بأعمال رئيس قسم المواد الإلكترونية المغناطيسية بمركز بحوث الفلزات، وعضو مقرر اللجنة الوطنية للمواد الجديدة والمتجددة والبحث العلمي والتكنولوجيا، إنّ القسم أنشئء عام 2014 وساهم بنسبة كبيرة في استراتيجية الدولة المصرية في تطبيقات مختلفة، وبينها تطبيقات أبحاث الخلايا الشمسية.

خفض تكاليف تصنيع الخلايا الشمسية

وأضاف القائم بأعمال رئيس قسم المواد الإلكترونية المغناطيسية بمركز بحوث الفلزات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «المركز المصنف الأول أفريقيا في هذه النوعية من الأبحاث، ونعمل على خفض تكاليف تصنيع الخلايا الشمسية».

تمويل مركز بحوث الفلزات

وتابع القائم بأعمال قسم المواد الإلكترونية بمركز بحوث الفلزات: «نحن بصدد بحث دخل حيز التنفيذ، حيث حضرنا خلية شمسية متكاملة من الألف للياء بأيادٍ مصرية وأجهزة مصرية وإمكانيات مصرية وتمت دراسة عناصر الكفاءة في الحرارة والرطوبة على المستوى المعملي في طريقه للتطبيق التجاري، وأشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسبب دورها الكبير في تمويل مركز بحوث وتطوير الفلزات لعمل معمل على مستوى عالمي، أي أنّنا نتحدث عن خلية جرى تحضيرها في معامل مصرية بالكامل، وتطبيقها معمليا وصناعية سهل جدا، باستخدام مادة مختلفة عن السيليكون».