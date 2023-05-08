تعاون بحثي وصناعي بين بحوث الفلزات وكلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات، زيارة لكلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعظيم التعاون بين الجهات البحثية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة قطاع الصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لتلبية متطلبات رؤية الدولة للتنمية المستدامة، لبحث التعاون في مجال التطبيقات الصناعية، بحضور الدكتورة رباب الشريف عميد الكلية.

تبادل الخبرات بين الطرفين

وأشار الدكتورإبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز إلى أن الزيارة تهدف لبحث تعظيم الاستفادة من إمكانات المركز والكلية، وتبادل الخبرات بين الطرفين، والاستفادة من الأجهزة العلمية التي يمتلكها الطرفان وتوظيفها للوصول لمخرجات صناعية قابلة للتطبيق.

إنشاء وحدة إنتاج أنابيب الكربون النانومترية

وتم الاتفاق خلال الزيارة على توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين لإنتاج الزجاج المطعم بالرصاص، وكذا التعاون لإنتاج المواد النانومترية على المستوى الصناعي، وإنشاء وحدة إنتاج أنابيب الكربون النانومترية، كما ناقش الطرفان وضع رؤية مستقبلية لتحويل المواد النانومترية إلي أجهزة إلكترونية من بينها؛ الأجهزة المستخدمة في مهام وعمليات الاستشعار من البعد.

إنشاء دبلومة مشتركة في مجال التطبيقات الصناعية

تم الاتفاق على تنفيذ دورات تدريبية في المجالات المشتركة، وإنشاء دبلومة مشتركة في مجال التطبيقات الصناعية للمواد النانومترية، وبرنامج دبلومة مهنية في تشغيل الأجهزة العلمية المختصة بتحضير وتوصيف المواد النانومترية.

وعلى هامش فعاليات الزيارة، قام وفد المركز بجولة تفقدية بالكلية للتعرف على الأقسام والأجهزة العلمية التي تمتلكها، كما تم عرض خبرات مركز بحوث وتطوير الفلزات باعتباره المركز الوطني الإقليمي المختص في بحوث وتطوير المواد، وشرح الأجهزة العلمية والمشروعات البحثية التي يمتلكها المركز والتي يمكن الاستفادة منها من جانب الكلية في تنفيذ المخرجات الصناعية المستهدفة.

المشاركون في الزيارة

شارك في الزيارة من مركز بحوث وتطوير الفلزات، أسامة فؤاد رئيس قسم مركبات وتكنولوجيا النانو بالمركز ومنسق الزيارة، وأميمة القاضي رئيس قسم تكنولوجيا المساحيق، وأحمد مرتضي القائم بأعمال رئيس قسم المواد الإلكترونية والمغناطيسية بمعهد تكنولوجيا المواد المتقدمة بالمركز، وهيثم الجزار القائم بأعمال رئيس قسم النمذجة الصناعية بمعهد تكنولوجيا التصنيع بالمركز، وعدد من أساتذة المركز.

وكان في استقبال وفد المركز من الكلية، خالد سليمان وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، وأحمد الصادق مدير المعامل بالكلية.