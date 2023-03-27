 توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات و«سيجوارت» للمواسير

وقع مركز بحوث وتطوير الفلزات، برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروتوكولا للتعاون مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية «سيجوارت»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيميائية، وذلك لتقديم استشارات علمية وفنية وتدريب كوادر في مجال السبائك المعدنية؛ بحضور د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز، والمهندس فاروق زكي العضو المنتدب للشركة، ود. سعيد الغزالي الباحث الرئيسي بالمشروع.

استشارات علمية وفنية

وأوضح د. غياض أن البروتوكول يتضمن توقيع تعاقد بين الطرفين ويتولى المركز بموجبه إعطاء الاستشارات العلمية والفنية اللازمة لدعم الشركة في تطوير أعمالها لاستخدام سبائك صلب جديدة محلية كبديل للسبائك المستوردة، والمساعدة في التصنيع المحلي كشريك ثالث، وإجراء محاولات جادة لتحقيق البديل المحلي لكل أو بعض المهمات المعدنية المُستخدمة في إنتاج كافة أنواع الفلنكات مع الأخذ في الاعتبار أن تكون بنفس المواصفات العلمية والهندسية المعمول بها عالميًا في ذات المجال، فضلًا عن إجراء الدراسات والقياسات المختلفة لتوصيف خامات قطع الغيار المختلفة.

تدريب المهندسين والفنيين

وينص البروتوكول على تقديم تدريب للمهندسين والفنيين التابعين للشركة في علوم وأساسيات السبائك الحديدية وطرق معالجتها وخواصها وكيفية التعامل معها، لتحقيق أعلى عائد وعمر افتراضي للمشغولات الهندسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم العلمي والفني للشركة في حال استيراد أنواع المهمات المعدنية لاتخاذ القرار الأمثل، وكذا مساعدة الشركة في أعمال فحص الخامات والمهمات المعدنية علميًا وفنيًا، سواء الإنتاج المحلي أو المستورد، وكذلك الالتزام بفحص المدخلات المعدنية المُستخدمة في إنتاج مختلف فلنكات السكك الحديد ومترو الأنفاق.

وأكد د. غياض، أن مركز بحوث وتطوير الفلزات لديه خبرات علمية وهندسية تدعمها اتفاقيات علمية مع جامعات ومراكز أبحاث أجنبية مرموقة، في مجال البحث والتطوير وإجراء الدراسات المختلفة اللازمة لتوفير سبائك الصلب والفلزات المختلفة وإنتاجها بشكل تجريبي، ويتواصل المركز مع مختلف مواقع إنتاج ومعالجة وتشكيل وتشغيل سبائك الصلب والسبائك الحديدية المتوفرة محليًا، سواء لدى قطاع الأعمال أو القطاع الخاص العامل في مجال الإنتاج المعدني والهندسي، ويمتلك المركز مُعدات حديثة لدراسة وتوصيف السبائك المختلفة ومسبك تجريبي، ومعدات للاختبارات العلمية والهندسية على أحدث مستوى، فضلًا عن الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقديم الدعم اللازم لاتخاذ القرارات الهندسية لتحقيق الاستفادة القصوى من السبائك.

ومن جانبه، أشار المهندس فاروق زكي أن البروتوكول يعزز من قدرات الشركة في تنفيذ الأنشطة التكنولوجية التي تقوم بها في مجال صناعة السبائك المعدنية، والتي تتطلب دعمًا علميًا وفنيًا واسعًا، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخامات وقطع الغيار الموصّفة عالميًا، والمساعدة على توفيرها جزئيًا بالتصنيع المحلي وبنفس كفاءة المستورد منها، فضلًا عن تدريب الكوادر الفنية بالشركة على معرفة وكيفية التعامل مع السبائك المعدنية في المجالات المختلفة لاستخدامها.

يذكر أن الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية «سيجوارت»، لها عدة أنشطة تكنولوجية لتصنيع أنواع مختلفة من فلنكات السكك الحديدية، والقطار الكهربائي السريع ومترو الأنفاق وغيرها، وتهدف الشركة لتصنيع منتجات أخرى، وقد حققت الشركة نقلة نوعية في مجال تصنيع الفلنكات، الأمر الذى يعود بالنفع فى تحسين أداء النقل باستخدام السكك الحديدية ومترو الأنفاق.