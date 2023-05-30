ضبط 503 أطنان قمح محلي و18طن أسمدة مدعمة في حملة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنّ الحملات التموينية المفاجئة بقرى ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 503 أطنان قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي، بالإضافة إلى ضبط 18 أطنان سماد مدعم، وذلك بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد.

وأضاف أنّ الحملة تمت بالتنسيق والتعاون بين عدد من الجهات منها مديرية التموين والإدارات التابعة لها بالمراكز، ومباحث التموين، والوحدات المحلية والقروية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية والمفاجئة على المطاحن العامة والخاصة بكافة المراكز والقرى، لإحكام السيطرة على السوق والتصدي للاحتكار والإتجار بحقوق المواطنين، والتأكد من عدم تداول أو تخزين القمح المحلي وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، لتوجيه ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين.

حملات تموينية مفاجئة

وأوضح محافظ أسيوط أنّ حملات التموين المفاجئة اليوم الثلاثاء، تمت بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، ومباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف رئيس مباحث التموين، وتمكنت من ضبط 503 أطنان قمح محلي بـ8 مخازن، تمثلت في ضبط 10 أطنان بمركز أبنوب، و50 طنا بمركز أسيوط، و14 طنا بمركز الفتح، و49 طنا بمركز القوصية، و380 طنا بمركز أبوتيج، فضلا عن ضبط 30 طنا بمطحن خاص، و18 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

التحفظ على الكميات المضبوطة

كما تم ضبط 200 بطاقة تموينية ذكية بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص، لافتاً إلى التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون والقرارات بهذا الشأن، وردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس، الإتجار بحق المواطنين وتداول الأقماح المحلية المحظور تداولها أو الإتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.

ضبط القضايا التموينية

ووجه المحافظ الشكر لقيادات مديرية التموين ومباحث التموين، لجهودهم في ضبط القضايا التموينية، ومنع تداول القمح المحلي خارج منظومة التوريد، ومنع الإتجار به في السوق السوداء، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة واستمرار الحملات.