تنظيم أمسيات ثقافية عن تماسك الأسرة بالتعاون مع «حياة كريمة» في أسيوط

شهدت محافظة أسيوط الأيام القليلة الماضية، العديد من الأمسيات التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي جاءت بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

أمسيات الأسرة المصرية

وأكدت الدكتورة مروة كدواني مقرر عام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، أن أمسيات الأسرة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية استهدفت 1930 سيدة ورجل و440 طفلًا بقرى مركز منفلوط وصدفا وساحل سليم، واشتملت علي عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة «فصيلة ورشيدة»، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات وأغاني وطنية وإنشاد ديني.

رسائل المبادرة

في السياق، قال المعتصم بالله السيوطي عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط إن الأمسيات جاءت لنشر رسائل المبادرة الرئاسية وتصحيح الأخطاء المغلوطة وتنميه الأسرة المصرية، والحرص على تماسكها، وترك الخلافات جانبا، وتقليل نسب الطلاق والنزاعات مهما حدث خلافات ومشاكل حتى لا يتعرض الأطفال للتشرد وضياع مستقبلهم.

وأضاف أنه جرى الحديث عن التغذية السليمة والرضاعة الطبيعة والتنشئة المتوازنة بالإضافة إلى خدمات مكتب الشكاوى والخدمات المجانية التي يقدمها فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط والتنويه عن الخط الساخن15115 والتنويه عن عنوان الفرع وأرقام التليفون لتلقي الشكاوى من السيدات.