جامعة أسيوط الأهلية تعلن قبول دفعة جديدة للعائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية نتيجة قبول دفعة جديدة من الطلاب المحولين من دول السودان وروسيا وأوكرانيا، وبدء تلقي طلبات وأوراق الطلاب المقبولين غدا الثلاثاء.

قبول دفعة جديدة من الطلبة المحولين

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إنه يمكن للطلاب المتقدمين من الدارسين المحولين من دول السودان وروسيا وأوكرانيا الاستعلام عن نتيحة القبول من خلال الرابط التالي جامعة أسيوط.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة أسيوط الأهلية

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أنه على جميع الطلاب المقبولين الحضور غدا الثلاثاء 30 مايو، وإحضار أصول المستندات المطلوبة، وهي شهادة الثانوية العامة وشهادة قيد من الجامعة المحول منها حتى 2023 وشهادة بالمقررات التي درسها الطالب والدرجات الحاصل عليها معتمدة، والمحتوى العلمي (إن وجد) وشهادة الإقامة الفعلية للطالب أو شهادة تحركات توضح إقامة الطالب بالدولة، ويجب دفع 50% من قيمة المصروفات الدراسية و1800 جنيه قيمة المصروفات الإدارية.