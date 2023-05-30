وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان أعمال تطوير وادي دير سانت كاترين

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومرافقوهما، دير سانت كاترين، إذ التقوا بمسؤولي الدير لمتابعة أعمال تطوير وادى الدير، والتي تشمل ممشى وادي الدير، وتطوير المنطقة الأمنية، وساحة انتظار السيارات، وخدمات السائحين، ومبرك الجمال، وكذا حماية الدير من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة بما يتناسب مع روحانية المكان.

جاء ذلك خلال جولتهم التفقدية بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وتقدم مسئولو الدير بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تبنيه لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وكذا الشكر للحكومة المصرية، ومحافظة جنوب سيناء، على هذا المشروع العظيم.

وأكّد الدكتور عاصم الجزار، أنَّ المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب، موضحاً أن هذا الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذي تجلى فيه المولى عز وجل، هو موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث.