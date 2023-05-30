بدء أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة محطة الملك فؤاد بكفر الشيخ

كشف المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عن البدء في رفع كفاءة وتطوير مبنى محطة الملك فؤاد بمنطقة منشية فؤاد على طريق صلاح سلامة بمدينة كفر الشيخ، حيث يجري العمل على قدم وساق لأعمال الترميم والصيانة الداخلية والخارجية للمبنى، حتى يتم الحفاظ عليه كمبنى أثري.

تخصيص مبنى محطة الملك فؤاد لإقامة مركز خدمات بريدية

وأكد «موافي»، أن مبنى محطة الملك فؤاد تم تخصيصه لإقامة مركز خدمات بريدية يخدم المنطقة المحيطة، وسيكون تابعا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد جاء قرار التخصيص بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ووزارة السياحة والآثار.

محطة قطار الملك فؤاد

جدير بالذكر، أنّ محطة قطار الملك فؤاد أنشئت في عهد الملك فؤاد الأول عام 1934، واستقبلته عدة مرات خلال زيارته إلى كفر الشيخ التي كانت في ذلك الوقت جزءا من محافظة الغربية تحت مسمى «مديرية الفؤادية» نسبةً للملك فؤاد.

تعرض المحطة لحالة من الإهمال لأعوام طويلة

وتعرضت محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلي أن تم مؤخراً بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة.

تحويل قصر الملك فؤاد لمركز إبداع مصر الرقمية

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة المقاولون العرب «فرع شمال الدلتا» للقيام بأعمال مشروع ترميم وإنشاء وإعادة تأهيل قصر الملك فؤاد والأرض المحيطة به، ليكون مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار.