محافظ كفر الشيخ: نسبة توريد القمح المحلي تصل إلى 71% حتى الآن

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كميات الأقماح الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما جرى توريده داخل المحافظة أو نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة ضمن المساحة المزروعة بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان.

وأكد في بيان له، أن جملة ما جرى توريده 229 ألفا و587 طنا و696 كيلو قمح بنسبة توريد 71.22%، مشيرا إلى أن جملة ما جرى توريده داخل 22 موقعا بالمحافظة بلغ 178 ألف و999 طنل و441 كيلو، والمنقول خارج المحافظة41 ألفل و833 طناو255 كيلو، وما جرى توريده ونقله للإكثار «التقاوي» 8 آلاف و755 طن، بإجمالي 299 ألف و587 طن و696 كيلو قمح.

تذليل العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح

ووجّه بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023، للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفا و868 فدانا، منها 350 حقلاً إرشاديا على مساحة 350 فدانا.