وزيرة الهجرة: عائد مبادرة سيارات المصريين سيصل إلى مليار دولار

أكدت سها الجندي وزيرة الهجرة، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة الهجرة، أنّ مبادرة سيارات المصريين في الخارج لن تنتهي بأقل من مليار دولار عائدا، وهناك ودائع وصلت بالفعل وأخرى جارٍ تحويلها، وتواجه بعض المعوقات البنكية، ورغم انتهاء مهلة المبادرة في 14 مايو الجاري إلا أن الأموال مستمرة في التحويل والأوراق ما زالت تقدم ويتم تحويلها.

اجتماع لجنة العلاقات الخارجية

وقالت إن أبرز البرامج التي تعلم عليها الوزارة هي «اتكلم عربي ومراكب النجاة وحياة كريمة ومصر تستطيع وكلها تحت رعاية الرئيس، وتستهدف قطاعات ضخمة من المصريين في الخارج والبالغ عددهم 14 مليون مصري موزعين على جميع دول العالم من الولايات المتحدة إلى فيجي.

وكشفت الجندي عن آخر مشروع يجرى حاليًا مع المصريين في الخارج لإنشاء شركة استثمارية، وتم الاتفاق على شكل الشركة والمؤسسين لها، وتم التوصل إلى 10 من كبار المستثمرين في الخارج.

وأسفر اللقاء عن بروتوكول تم توقيعه بالأحرف الأولى وتحديد المجالات التي سيتم الاستثمار فيها، وستكون شركة أم تحتها مجموعة شركات للمصريين في الخارج تحت هذه المظلة، مؤكدة أنّ هذه المجموعة التقت رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتم وضع خارطة طريق لهم وبرأس مال يصل إلى مليار دولار، ويضم 10% أسهم للمساهمين من المصريين في الخارج بحسب قدراتهم.

الموازنة للعام المالي الجديد

وطالبت الجندي بزيادة الموازنة للعام المالي الجديد 2023-2024، إلى 56 مليون جنيه، وهو المبلغ المقدر من الوزارة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط خفّضت المبلغ المطلوب إلى 40 مليون جنيه، ثم انتهي في المشروع المقدم من وزارة المالية إلى 27 مليون جنيه.

وأضافت: «عندما وضعنا الموازنة التقديرية وجدنا أن أقصى درجات التقشف التي يمكن أن نصل إليها هى 56 مليون جنيه، ونحن نتفهم الترشيد وضغط الإنفاق وندعو إليه وتعتبر موازنتنا الأصغر حكوميًا، لكن المبلغ المحدد من المالية لن يوفي الطموحات أو البرامج الهادفة والمستهدف تحقيقها للمصريين بالخارج وللدولة المصرية».

وتابعت الجندي: «حرصنا على تقليص الموازنة إلى أقصى حد لتتواكب مع التوجه الحكومي الذى نسعى لنبدأ فيه بأنفسنا لضغط النفقات لأقصى درجة لنستفيد من كل جنيه.. نحن وزارة صغيرة ومفروض أن نكون أكبر من ذلك، لكن أخذا في الترشيد حرصنا على الأقل خلال الفترة الحالية الا يزيد عدد الموظفين بالوزارة حتى نمر من الأزمة، ونحن نتحدث عن أعداد حصلنا على موافقة بها بالفعل، ولكن في الوقت الحالي الواحد بيشتغل بمقام 5 موظفين».

وأشارت إلى أن أهم البنود في الموازنة التي تحرص عليها الوزارة هو الباب السادس الخاص بالمشروعات، المطلوب تمويله لأنه يتحمل مشروعات برعاية رئاسية.