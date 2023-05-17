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وزيرة الهجرة: بعض الدول تطالبنا بتوفير عمالة من المصريين

كتب:

منة عبده
08:15 م | الأربعاء 17 مايو 2023
السفيرة سها جندي

السفيرة سها جندي

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء من خلال المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التى أطلقتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، ممثلة في «المركز المصري الألماني»، والذي نجحت التجربة معه ولذلك فإن بعض الدول تطالب بتكرار التجربة وتوفير عمالة مصرية.

التواصل المواطنين في 72 قرية داخل 14 محافظة

وأشارت وزيرة الهجرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى سعى الوزارة من خلال المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، للتواصل مع القرى الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وهم 72 قرية داخل 14 محافظة، لتدريبهم ومن ثم إلحاقهم بمهنة ما، ويكون له مكان في السوق المصري، كبديل للهجرة غير الشرعية.

وأضافت «جندي» أنه على الجانب الآخر، يتم مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال التواصل مع مختلف الدول، في إطار برنامج «THAMM»، والذي يتم من خلاله تدريب المصريين حتى يتمكنوا من الحظو بمهنة في إحدى الدول التى تحتاج له، والتى يكون لديها نقص في العمالة، ومن ثم تكون هجرة رسمية بعقود عمل.

دول تطالب بتوفير عمالة من المصريين

وأوضحت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة أيضا على توفير البدائل الآمنة، من خلال الدورات التدريبية للعمل بالداخل والخارج، التى يتيحها المركز المصري الألماني، بشكل مستمر، وعلى رأسها الوكالة الألمانية للتوظيف.

وأكدت «جندي»، أن هناك دول أخرى تطالب بالتعاون مع وزارة الهجرة لتوفير العمل للمصريين، سواء الدول الأوروبية أو الدول الخليجية، نظرا لنجاح المركز المصري الألماني، كما سيتم تعظيم هذا النجاح خلال الفترة المقبلة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.