وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات ملتقى التمكين بالفن بالمتحف القومي للحضارة

انطلقت اليوم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، فعاليات الدورة الأولى للملتقى الدولي للتمكين بالفن «Empower Her Art Forum» بمشاركة 82 فنانة من 35 دولة ولفيف من الدبلوماسيين والشخصيات العامة ورموز الفكر والثقافة العرب والأجانب.

وحضر اللقاء السفيرة سها الجندي وزيره الهجرة نبيلة مكرم الوزيرة وشئون المصريين بالخارج، وجمع من الفنانين والأكاديميين.

وعلى هامش الملتقى أقيم معرضًا للفن التشكيلي حول مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية والفن الرقمي والنحت وفن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي أيضًا.

فعاليات الملتقى تستمر لمدة 5 أيام

جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن تستمر على مدار 5 أيام تبدأ من اليوم السبت الموافق 20 مايو وحتى يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023، تحت رعاية وزارات الثقافة والبيئة والسياحة والهجرة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للإعاقة وهيئة تنشيط السياحة و بالتعاون مع العديد من الهيئات الحكومية الأجنبية والمحلية كالاتحاد الأوروبي، متحف الحضارة، UN Women، UNHCR، السفارة الألمانية، المركز الثقافي الإيطالي، سفارة بلجيكا، سفارة تركيا، سفارة إسبانيا، بنك الكساء ومستشفى بهية ومؤسسة بصيرة ومؤسسة النور والأمل، Track3 Consulting ،Womenovation Foundation،، New York contemporary art society.

يشار إلى أن فعاليات الملتقى تضمنت برنامج «مخيم الفن» بمشاركة 20 فنانة مصرية و62 فنانة من 35 دولة من جميع أنحاء العالم، كما ويسعى هذا الملتقى إلى الجمع بين الفنانين الدوليين والمصريين لبناء الجسور بين الدول من خلال الفن والأنشطة ذات الصلة، والتشجيع على استمرار الحوار بين الفنانات والجماهير كوسيلة للنساء لمشاركة تجاربهن حول العالم، هذا بالإضافة إلى عرض الكثير من الأعمال الفنية وورش العمل وحلقات النقاش مع قادة من مصر وحول العالم شخصية أو افتراضية.

ويعد الملتقى الدولي للتمكين بالفن أول ملتقى فني دولي يشجع على الحوار المستمر لحل العديد من القضايا الانسانية وخلق مستقبل أفضل للبشرية.

ومن المنتظر أن يتم خلال فعاليات الملتقى إطلاق منصة Artestial على الإنترنت وهي منصة عالمية على شبكة التواصل الاجتماعي تعمل على ربط الفنانات بمحبي الفن وهواة جمع الأعمال الفنية، وتسهيل الوصول إلى أعمالهن الفنية من خلال عرضها على المنصة من جميع أنحاء العالم وتشجع أيضا على بيع الأعمال الأصلية.

أبرز الدول المشاركة في الملتقى

ولعل من أبرز الدول المشاركة بالملتقى الدولى الأول للتمكين بالفن هي مصر، ألمانيا، إيطاليا، أمريكا، روسيا، تركيا، الصين، الكويت، لبنان، نيوزلندا، سلطنة عمان، فلسطين، سوريا، النمسا، هولندا، المغرب، بولندا، المكسيك، سلوفاكيا، صربيا، بلجيكا، جورجيا، تونس، أسبانيا، فرنسا، سلوفانيا، منغوليا، بيلاروسيا، البحرين، رومانيا، السودان، جنوب السودان، اليمن، الصومال