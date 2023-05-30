الناقد طارق الشناوي: حسن حسني أجاد الارتجال وامتلك «ختم النجومية»

وصف الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان الراحل حسن حسني، بأنه ممن ينطبق عليهم وصف «كلما ابتعدوا وغادرونا كلما اقتربوا»، مشيرًا إلى أن الراحل يقترب أكثر من المشاهدين ويشعرون بإبداعه بشكل أكبر.

ووصف الناقد الفني «حسني» بأنه ناظر الكوميديا الحديثة في المرحلة التي تلي عادل إمام، معتبرًا أن وجوده في أي فيلم كان يضمن نجاحه، وأنه كان يملك ختم النجومية.

بداية المشوار الفني

وأوضح «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن فن التمثيل يكون فيه عناق بين المبدع والجمهور، مشيرًا أن الفنان الراحل حسن حسني بدأ مشواره في ستينيات القرن الماضي، وظهرت عليه ومضة النجومية، وحدث بينه وبين الجمهور عناق جماهيري، خاصة أنه امتلك قدرات تعبيرية متعددة.

وأكد طارق الشناوي، أن حسن حسني أجاد تمثيل جميع الأدوار، مثل دور ابن الباشا والنصاب والطبيب والشخص الطيب، وكان لديه مصداقية في أداء هذه الأدوار بسبب حضور ذاكرته الإبداعية، حيث استطاع أن يأخذ من مخزونه في أي لحظة ويتقمص الدور.

ولفت إلى أن نوع الممثلين الذي ينتمى إليه حسن حسني تربى على المسرح، وأجاد الارتجال، لذلك يتألق جدًا، مشيرًا إلى أن المخرج شريف عرفة قال إنه يترك مساحة ما للفنان حسن حسني لإضافة ما يمكن أن يقوله من جمل غير موجودة في «الإسكريبت».

مواعيد إذاعة برنامج «السفيرة عزيزة»

يُذّكر أن برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ هن القديرة سناء منصور، وجاسمين طه، وشيرين عفت، ونهى عبدالعزيز، وسالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.