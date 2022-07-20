المؤلف أحمد حسن راؤول عن مشاركته في فيلم «بحبك»: «تامر حسني بيحترم فريق عمله»

أعرب المؤلف أحمد حسن راؤول عن سعادته البالغة، بالمشاركة في فيلم «بحبك» الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، كمؤلف لأغنية «حياتنا» وهي واحدة من 4 أغنيات طُرحت بالفيلم.

وقال أحمد حسن راؤول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التعاون مع تامر حسني في فيلم «بحبك» ليست التجربة الأولى، ولكن سبقتها أغنية «اختراع» الذي قام بتأليفها وشهدت نجاحا كبيرا، والتي شارك في غنائها الفنان محمود العسيلي.

وأضاف راؤول، أن تامر حسني فنان محترف لدرجة عالية، كما يحترم فريق عمله بشكل كبير، مؤكدًا أن العمل معه بمثابة اهتمام كبير له، وذلك بعد نجاح أغنية «أختراع»، «وأغنية حياتنا».

ترويج أحمد حسن راؤول لألبوم تامر حسني الجديد

وفي سياق آخر، روّج الشاعر أحمد حسن راؤول لألبوم تامر حسني الجديد، المقرر طرحه خلال حفلة ستقام يوم 22 يوليو بالساحل الشمالي، إذ نشر صورة لتامر حسني وعلق عليها: «ألبوم تامر حسني 2022 عشأنجي قريبا».

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مشاركة أحمد حسن راؤول في شهر رمضان

الجدير بالذكر، أن أحمد حسن راؤول شارك بتأليف أغنية «هتعدي» في رمضان الماضي، من خلال إعلان مستشفى 57357 لمرضى سرطان الأطفال، غناها كل من محمد أنور، وأوس أوس، وويزو، أبطال مسرح مصر، وذلك من خلال أغنية تحت عنوان «هتعدي»؛ لدعم محاربي مرضى السرطان.