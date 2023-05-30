في ذكرى رحيل حسن حسني.. سر احتفظ به وكشفه على «الهواء» فجأة قبل وفاته

في ذكرى رحيل الفنان حسن حسني، كان «الجوكر» هو لقبه، يُناديه به عدد كبير من زملاءه بالوسط الفني، فيما كانت تلك الكلمة تسبق اسمه في كتابات النقاد وكذلك الجمهور، إذ كان يُجيد أداء كل الأدوار، وليس مُصنفًا في منطقة بعينها، وتمكن من تجسيد الشخصيات الكوميدية، والدرامية، والشر، والتراجيدي وغيرها، إذ يتضمن أرشيفه أكثر من 500 عمل فني، ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

وبالتزامن مع ذكرى رحيل حسن حسني، كان الجمهور يُشير دومًا إلى انتشاره الفني الواسع، فقد كان أكثر الفنانين الذي يتواجدون في أعمالٍ فنية، قد تتجاوز الـ5 أعمالٍ في آنٍ واحد، ما دفع البعض ليصفه بـ«النحيت» إلا أنّ هذا الوصف كان يغضبه بشكلٍ كبير.

وفي حوارٍ تليفزيوني مع إحدى القنوات الإقليمية، عام 2010، وفي ذكرى رحيل حسن حسني، فاجأ المُذيعة التي كانت تُحاوره على الهواء مباشرة، بـ«السر» الذي كان يحتفظ به طوال حياته، إذ مازحها بقولها: «هقولك على سر، أول مرة أقوله في حياتي، بس أوعي تقوليه لحد.. الله إحنا على الهواء!!.. طيب هقولك السر برضه.. كده كده الجمهور بيحبنا ومش هيتكلم ويقول».

وقال حسن حسني في ذكرى رحيله: «متعود دومًا على انتقاء أعمالي الفنية، وإذ تلقيت عرضًا دون المستوى أرفضه على الفور، وعرض آخر ليس جيدًا أرفضه، وهكذا.. ممكن أرفض 3 أو 4 أعمال بشكلٍ متقارب، إذا كانت هذه العروض لا تناسبني، وفجأة قد أوافق على عرض ما قد يكون أقل منهم كلهم اضطراريًا، وذلك بسبب ظروف الحياة والمسؤوليات».

ورغم اعتراف حسن حسني، بتواجده في أعمالٍ فنية ليس راضيًا عنها، إلا أنه لم يُفصح عن تلك الأعمال، مؤكدًا أنّ «ذلك الأمر يتبعه عدد كبير من الفنانين، وقد يوافقون على عروض فنية ليست على أهوائهم، لكن قد يضطرون بسبب ضغوط الحياة والمسؤوليات.