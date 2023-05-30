وزيرة التخطيط: مصر في المركز الرابع بمؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، أبرز المشروعات والمبادرات بقطاعي الزراعة والري ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، وذلك خلال مناقشة الخطة أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وبمشاركة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، موضحة أن مصر جاءت في المركز الرابع عالميا عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين بتحسن 35 نقطة لتسجل 85 نقطة مقارنةً بــ 50 نقطة في 2012 نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري.

تجهيز مراكز الخدمات الزراعية

وعن مُستهدفات قطاع الزراعة في المرحلة الأولى من «حياة كريمة» المستهدف نهوها في 2024/23، أشارت السعيد إلى استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الخدمات الزراعية بنحو 330 مركزا، بالإضافة إلى 46 مركز تجميع ألبان.

تأهيل ترع بطول 2400 كيلومتر

وفيما يتعلق بالملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الري، أوضحت السعيد، أنه فيما يتعلق بترشيد استهلاك مياه الري فمن المستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كيلوجرام تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من أعمال مبادرة حياة كريمة، وإحلال وتجديد 663 عملا صناعيا على الترع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ 61 دراسة بحثية بخطة المركز القومي لبحوث المياه، أما بخصوص الاستغلال الأمثل للموارد المائية فالخطة تستهدف استغلال 3 مليارات متر مكعب سنويا من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 28 بئرا جوفية، علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.

حماية شواطئ بطول 8 كيلومترات

وعن مراعاة معايير الاستدامة البيئية المائية، أوضحت السعيد، أن أبرز المشروعات المستهدفة تتمثل في حماية شواطي بطول 8 كيلومترات، وتجهيز 52 بئرا بالطاقة الشمسية، و30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 4 كيلومترات، إزالة 13600 تعد على مجرى النيل والترع.

وفيما يتعلق بتوفير البنية الأساسية المائية اللازمة للتنمية الزراعية، أوضحت السعيد أن أبرز المشروعات التي تستهدفها الخطة تتضمن استكمال إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بطاقة 8 ملايين نتر مكعب يوميا، واستكمال إنشاء محطة معالجة طاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا، ومسار نقل المياه لاستصلاح الأراضي الجديدة في مناطق جنوب محور الضبعة، أعمال البنية الأساسية لمشروع تطوير ترعة الشباب بطول إجمالي 53 كيلومترا بمنطقة توشكى، مشيرة كذلك إلى مُستهدفات قطاع الري في المرحلة الأولى من حياة كريمة المستهدف نهوها في 2024/23 والمتمثلة في تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولى والثانية بطول 6330 كيلومترا، وإنشاء وتطوير الكباري على المجاري المائية بنحو 608 كباري ري.