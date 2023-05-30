وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات مشروع «حياة كريمة» أمام مجلس الشيوخ

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في العام المالي 2024/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء جمال عبدالحليم، وكيل اللجنة، ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهم مُستهدفات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» خلال العام المالي 2024/2023، حيث يبلغ حجم الاستثمارات خلال الخطة 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، منها إنشاء 167 محطة مُعالجة، و21.3 ألف كم شبكات صرف صحي، و1441 محطة رفع صرف صحي، وتوفير خدمات الكهرباء لـ1466 قرية، و323 محطة تنقية مياه شرب، و8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، وتأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولى والثانية بطول 6330 كم، و608 كباري ري، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي، و1102 وحدة صحية، و367 وحدة إسعاف.

وذكرت، أنه من المستهدف توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ1468 قرية، علاوة على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لـ164 طريق رئيسي، و116 محطة سكة حديد، ورصف الطرق الداخلية لـ1446 قرية.

إنشاء 332 مجمعا حكوميا

وأضافت «السعيد»، أن الخطة تستهدف أيضا إنشاء 332 مجمعا حكوميا، و324 منشأة تضامن، و983 مركز شباب، و15330 فصلا، وصيانة 1303 مدرسة، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعي لـ926 قرية، وإنشاء 330 مركز خدمة زراعية، و46 مركز تجميع ألبان، و128 نقطة إطفاء، و127 سوقا، و97 موقفا، و231 نقطة شرطة.

وسلّطت «السعيد» الضوء على أهم مُنفذات المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة»، حيث تم انتهاء الأعمال الإنشائية لـ16.3 ألف كم شبكات صرف صحي، و149 مشروع صرف صحي مُتكامل، و153 قرية، وتم توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلي لها بعدد 287 ألف وصلة صرف صحي، وإنشاء 70 محطة مياه شرب.

كما تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لعدد 394 قرية بأطوال 7.5 ألف كم، و24 ألف وصلة مياه في 329 قرية، إلى جانب تنفيذ 318 مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1164 كم، و178 كوبري ري، و191 وحدة صحية، و157 وحدة إسعاف، و59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة، و989 برج شبكات محمول تم تركيبه، و620 مكتب بريد، و8 طرق رئيسية، و45 محطة سكة حديد.

الأعمال الإنشائية

وأضافت «السعيد»، أن مُنفذات المرحلة الأولى تضمنت أيضا انتهاء الأعمال الإنشائية لـ114 مجمعا حكوميا، و73 منشأة تضامن، و51 عمارة سكنية، و361 مركز شباب، و14170 فصلا، وصيانة 1242 مدرسة، و93 مركز خدمة زراعية، و6 أسواق، و9 مواقف، و9 نقاط إطفاء، و124 نقطة شرطة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنها تستهدف 52 مركزا، و1600 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه، موضحة أن أهم مستهدفات المرحلة الثانية تتمثل في إنشاء وتطوير عدد 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، وتنفيذ 4 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 390 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها 1741 كم، وعدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروعات، ومن المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، و110 مشروعات مياه شرب، و91 محطة مياه، و3000 فصل، و48 معهدا أزهريا.