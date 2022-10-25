السيسي: تطوير قطاع الزراعة بدأ باستصلاح 1.5 مليون فدان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ إدارة الدولة من بناء وتعمير وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تتطلب توازنا في الأمور، وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية بالمؤتمر الاقتصادي 2022، أنّ تطوير قطاع الزراعة بدأ باستصلاح مليون ونصف المليون فدان، ودراسات مع وزارتي الري والزراعة والمحافظات المختلفة، بما فيها الظهير الصحراوي، وبدأ النقاش بشأن تنفيذ البنية الأساسية وزراعة الأرض.

وتابع الرئيس، أنّ المستثمرين طلبوا تنفيذ البنية الأساسية بأنفسهم وزراعة الأرض، وكانت النتيجة أنّه حتى الآن جرى زراعة نحو 10 أو 20% من إجمالي 1.5 مليون فدان.