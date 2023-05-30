أشد الأيام حرارة في طقس الأسبوع المقبل.. «اعرف هيكون يوم إيه»

موجة حارة تتعرض لها البلاد بدءً من غدا الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت، تسجل فيها درجات الحرارة على أرقام غير مسبوقة على كافة الأقاليم، حيث تصل إلى 43 درجة مئوية على جنوب الصعيد، فضلاً عن الظواهر الجوية الأخرى المصاحبة.

أعلى درجة حرارة تسجلها حالة الطقس

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تسجل درجة الحراة غدا على إقليم القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية وتصل إلى ذروتها يومي الخميس والجمعة لتسجل 39 درجة مئوية على نفس الإقليم، بينما تسجل أعلى درجة وهي 35 مئوية على إقليم السواحل الشمالية يوم الخميس، كما تصل ذروتها 38 درجة على جنوب سيناء خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.

أما على شمال وجنوب الصعيد فترتفع درجات الحرارة إلى أشدها لتتخطى حاجز الـ40 درجة مئوية، حيت تصل يوم الخميس إلى 41 درجة مئوية ويوم الجمعة تسجل 42 درجة مئوية على شمال الصعيد، أما جنوب الصعيد فدرجات الحراة فيه أقلها يبدأ من 40 درجة مئوية غدا الأربعاء وتواصل الارتفاع لتصل إلى 43 درجة مئوية تستمر من الخميس حتى يوم الأثنين، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ذروة ارتفاع درجة الحرارة

وتصل درجات الحرارة ذروتها في القاهرة الكبرى يومي الخميس والجمعة لتسجل 39 درجة مئوية، وتسجل الذروة على جنوب الصعيد 43 درجة مئوية من يوم الخميس حتي يوم الاثنين، حسبما كشفت عنه توقعات الأرصاد الجوية اليوم.

أقل درجة حرارة تسجلها حالة الطقس

وعن أقل درجة حرارة تسجلها حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، تكون 28 درجة مئوية أيام السبت والأحد والاثنين على السواحل الشمالية.

وبشكل عام تكون حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، معتدلا في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد ومعتدل الحرارة ليلاً على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس خلال الأم المقبلة ظواهر جوية تتنوع ما بين الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الشمالية وحتى جنوب الصعيد، وتتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري.