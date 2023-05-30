طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة، وحذرت من ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من غد الأربعاء حتى السبت المقبل على كل الأنحاء.

ويكون طقس 72 ساعة المقبلة معتدلا في الصباح الباكر، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد ومعتدل الحرارة ليلاً على كل الأنحاء.

حالة الطقس الأربعاء 31 مايو

تشهد حالة الطقس غدا انتشار أتربة عالقة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فضلاً عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية.

طقس الخميس 1 يونيو

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم الخميس تشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة 2 يونيو

وتستمر ظاهرة الرياح حتي يوم الجمعة، وتنتشر على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 31 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة الخميس 1 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة 2 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.