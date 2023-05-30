«الأرصاد» تحذّر مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر: تابعوا نشرات الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية تكونت اليوم في الصباح الباكر وفي ساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وتلاشت فور سطوع أشعة الشمس، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة غدا بين 2 حتى 5 درجات بأغلب مناطق الجمهورية، فضلا عن ارتفاعات ملحوظة يومي الخميس والجمعة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى لـ38 درجة مئوية، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق الغربية.

تحذير من التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة

وأضافت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّه يجب عدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة في أيام ارتفاع درجات الحرارة، محذّرة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية من الأجواء الحالية، كما طالبتهم بمتابعة النشرة الجوية وتوخي الحذر من التعرض للرمال والأتربة.

ارتفاع درجات الحرارة

وتابعت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون السمة الأساسية الفترة المقبلة، والأجواء الحارة الصيفية، محذّرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، مشيرة إلى أنّ الطقس مساء أصبح معتدلا ولن نحتاج إلى ملابس ثقيلة.