خالد عكاشة: التصنيع العسكري يعتمد على الذكاء الصناعي.. و«المُسيرات» أكثر فتكا

وصف العميد خالد عكاشة، رئيس مركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذكاء الصناعي، بأنه عبارة عن تطور في التعامل مع البيانات الضخمة، حيث يستطيع الذكاء الصناعي تقديم إجابات من حجم معلومات ضخم بصورة سريعة، وبشكل لم يكن متوفرا من قبل.

وأشار «عكاشة»، إلى أن التصنيع العسكري بدأ يعتمد على الذكاء الصناعي، ومثل هذه التقنيات تبدأ في المجال العسكري، ثم تنتقل إلى المجالات المدنية، لافتًا أن «المُسيرات» هي السلاح الأكثر فتكًا في ميدان القتال حاليًا، وتعتمد بصورة كبيرة على الذكاء الصناعي.

الذكاء الصناعي يقود إلى تطور كبير في الزراعة والصناعة

وأوضح «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن الذكاء الصناعي يؤدي إلى فتح مبين للبشرية على مستوى الزراعة والصناعة، مؤكدًا أن الذكاء الصناعي يساعد الدولة النامية على تقديم مجموعة من الحلول في تحقيق الأمن الغذائي، كما يسهم في مواجهة الأمراض والأوبئة مثل «كورونا»، حيث يساعد على تصنيع الدواء ومكافحة الأمراض.

تقديم حلول في وقت قليل

وأشار رئيس مركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الذكاء الصناعي يمكن من خلاله تقديم حلول في وقت قليل للغاية، لذا يعد مفيدا للمجتمعات المتوسطة التي تنشد اللحاق بالعالم المتقدم، حيث يسهم في إتاحة التكنولوجية للدول النامية بصورة أسرع من السابق.

وأكد «عكاشة»، أن الذكاء الصناعي يعتبر تحديا في مواجهة الإرهاب، خاصة أن التنظيمات المتطرفة استطاعت أن تخترق الألعاب الإلكترونية.