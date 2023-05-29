محام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبرئة موكله.. كيف ردت المحكمة؟

أصبح الذكاء الاصطناعي حديث الساعة في كل الأوساط خلال الآونة الأخيرة، وتطور الأمر ليشمل المحاماه، وتحديدا بعد إعلان محام في الولايات المتحدة الأمريكية، استخدامه لالذكاء الاصطناعي من أجل التحضير للقضية التي يدافع فيها عن متهم.

حدث غير مسبوق

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي سي سي»، أنّ القاضي أشار إلى أنّ المحكمة تواجه ظروفا غير مسبوقة بعد استخدام المحامي الذكاء الاصطناعي في الدفاع المقدم، وأوضح المحامي أنّه لم يكن على علم باستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع، لأنه أعطى الورق إلى محام صديقه طالبا منه المساعدة.

نصوص تحت الطلب

ويجيب برنامج الذكاء الاصطناعي الأشهر في العالم «تشات جي بي تي» بنصوص تحت الطلب مجهزة، لكنها لا تكون دقيقة دائما، وهذا ما ظهر في القضية الخاصة بمقاضاة شخص لشركة طيران، وفوجئ القاضي بأن الدفاع المعروض عليه يشير إلى وقائع لا يتضمنها الحدث أصلا.

انتقادات موجهّة إلى المحام

ووجهت المحكمة انتقادات للمحامي بيتر لودوكاس الذي أعد البحث عن طريق زميل له في مكتب المحاماة يسمى ستيفن شوورتز، الذي استخدام «تشات جي بي تي» للبحث عن قضايا مشابهة، وخرج ليؤكد أن زميله لودوكاس لم يكن على علم بما حدث مع تقديم الأسف له لوقوع هذه الحادثة المؤسفة، مبينا أنه لم يكن يتوقع أن يكون محتوى «تشات جي بي تي» خاطئ، لافتا أن هذه أول مرة يستعمل فيها هذه التقنية الجديدة.

جلسة 6 يونيو المقبل

وسيتواجد المحامين في قطاع المحكمة للدفاع عن أنفسهم في جلسة 6 يونيو المقبل من أجل تجنب عقاب المحكمة، وسط حادث نادر الوقوع، خاصة أنّ برنامج الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» حديثا، وبدأ الانتشار في نوفمبر الماضي.