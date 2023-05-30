منى زكي ومحمد رمضان يفوزان بجائزة أفضل ممثل في مسلسلات رمضان

حصدت الفنانة منى زكي، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية.

وأعربت منى زكي في كلمتها عن سعادتها بالتكريم، وتوجهت بالشكر للمخرج محمد شاكر خضير على جهوده في إنجاح مسلسلها.

وفاز الفنان محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل في دراما رمضان عن دوره في مسلسل جعفر العمدة، ولكنه لم يتمكن من الحضور نظرا لظروف سفره خارج مصر، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه المخرج محمد سامي.

وأرسل محمد رمضان مقطعا مصورا أعرب خلاله عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا أن له مذاق مختلف لأنه جاء عن استفتاء الجمهور الذي يضعه دوما نصب عينيه.

أحمد أمين يفوز بجائزة أفضل ممثل كوميدي

ونجح الفنان أحمد أمين في حصد جائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل الصفارة، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه الفنان طه دسوقي.