الفنان دياب يكشف كواليس إصابة منى زكي في «تحت الوصاية»: تحاملت على نفسها

كشف الفنان دياب كواليس إصابة الفنانة من زكي في مسلسل «تحت الوصاية»، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، ونالت إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد.

دياب يكشف عن إصابة منى زكي بـ«تحت الوصاية»

وقال دياب خلال حواره في ندوة «الوطن»، إن الفنانة منى زكي، أصيبت في أخر يوم تصوير، ولكنها تملك الصبر والجلد، لم أشاهده على ممثلة بشكل عام، كنت متواجد في ذلك المشهد، وشاهدت يديها «متورمة» واتخضيت من المنظر، ولكنها أصرّت على استكمال تصوير باقي اليوم، وتحاملت على ذاتها .

إصابة منى زكي خلال تصوير تحت الوصاية

وأضاف دياب، «إصابتها جاءت خلال تصوير مشهد الأكشن الأخير، وأنا بهجم على المركب وحرقها، فكان مشهد صعب، «لا أعلم إذ كنت أصيبت نفس الإصابة كنت هقدر أكمل التصويرأم لا».

وتابع «لم أشاهد في احترام منى زكي وموهبتها واحترافها، فهذا كان أخر مشهد لها في المسلسل، ولم تشعر أحد بأن هناك مشكلة، وكان عندها صبر وجلد، وأكملت التصوير لأنه يوم تصوير في مركب بالبحر، فبالتأكيد يوم مكلف للغاية لذلك تحاملت على نفسها وأكملت التصوير».