منى زكي تشارك بالحوار الوطني: عدلوا قانون الوصاية.. قلبي وجعني على الأطفال

شاركت الفنانة منى زكي، بكلمة مسجلة جرى عرضها خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني المنعقدة لمناقشة قانون الوصاية، اليوم، وأكدت أنها لم تستطع الحضور نظرا لتواجدها خارج مصر، معبرة عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل تحت الوصاية، قائلة: «أتمنى نعيد النظر في هذا القانون، وأطالب بتعديل القانون، لأن المرأة المصرية لا تستحق هذا القانون».

منى زكي: يجب حماية الطفل

وأضافت منى زكي بطلة مسلسل تحت الوصاية، الذي عرض في رمضان الماضي، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال كلمتها في جلسة بعنوان «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، أن الأم المصرية مهما كان تعليمها أو مركزها فهي قادرة على رعاية أبنائها، مشيرة إلى أنه لا يصح أن يكون الطفل مر بمأساة فقدان الأب وينتقل لمأساة أخرى وهي أن والدته غير مؤهلة لأن ترعاه.

منى زكي: الطفل لا يشعر بالأمان بسبب قانون الوصاية

وتابعت: «في هذه الحالة يشعر الطفل بعدم أمان بسبب القانون، الذي ينص على أن والدته غير أمينة عليه، أكتر شيء وجعني الأطفال، والأمهات قبلهم».

وأوضحت أن هناك سيدات غاية في البساطة وحريصات على تعليم أولادهن أحسن تعليم وأحسن تربية: «ما اعتقدش الأمهات دي تستحق هذا القانون، بتمنى يتعدل».

وقدم المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، كلمة الفنانة منى زكي، مؤكدًا ترحيب إدارة الحوار الوطني بمشاركتها.