عاجل.. كوارث تهز العالم في آخر ساعات مايو منها براكين وتحطم صاروخ

شهدت الساعات الأخيرة من شهر مايو بعض الأحداث الغريبة، وذلك قبل ساعات من استقبال شهر يونيو، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات ساخرة ما اعتبروه طول شهر مايو الذي يتم الأربعاء يومه الـ31.

أبرز الحوادث خلال الساعات الأولى من آخر أيام شهر مايو نرصدها لكم كما يلي:

تحذيرات من ثوران بركان في ألاسكا

حذر أحد الخبراء من بركان هائل محتمل في ألاسكا، حيث من الممكن أن يكون له تأثير عالمي ضخم، حيث تصدرت ألاسكا عناوين الأخبار في الأيام الأخيرة بعد ثوران بركان سيتكين العظيم.

ونقلت «روسيا اليوم» أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية رفعت التحذير حول البركان للون الأحمر، بسبب احتمالية انبعاث كبير من الرماد البركاني في الغلاف الجوي.

ورصد الخبراء انفجارًا قصير الأمد مع سحابة رمادية يصل ارتفاعها إلى 15 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر.

زلزال قوي يضرب نيوزيلندا

شهدت الساعات الأولى من صباح الأربعاء آخر أيام شهر مايو زلزال قوي ضرب جزر أوكلاند بنيوزيلندا.

وأفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في جزر أوكلاند بنيوزيلندا.

وبحسب وكالة سبوتنيك فإن مركز الزلزال، وقع على عمق صفر كيلومتر، عند التقاء دائرة عرض 49.5951 درجة جنوبا وخط طول 163.9168 درجة شرقا.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا فضائيا

كما شهدت الساعات الأخيرة من شهر مايو اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي فضائي لأول مرة حيث أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا تقول إنه صاروخ فضائي، تبين لاحقًا أنه صاروخا فضائيا للاستطلاع العسكري إلا أن عملية الإطلاق فشلت.

ونقلت «يونهاب» عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن هيئة تطوير الفضاء الوطنية أن بيونج يانج أطلقت الصاروخ الفضائي «تشون-ري-ما1» حاملًا قمر صناعي للاستطلاع العسكري «مان -ري-كيونغ 1» من بلدة شمال غرب كوريا الشمالية، إلا أن الاطلاق فشل حيث سقط في البحر الغربي بعد فقد القوى الدافعة بسبب دوران محرك المرحلة الثانية بصورة غير طبيعية، عقب انفصال المرحلة الأولى.

وأعلنت هيئة تطوير الفضاء الوطنية أنها ستكرر عملية الإطلاق في أقرب وقت ممكن بعد التحقيق في الخلل ووضع التدابير اللازمة للتغلب عليه.

الثلج والأمطار في الأردن

شهدت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية موجة طقس سيئ في ظل انخفاض درجات الحرارة في البلاد ونزول الأمطار والثلج، وتسببت كرات الثلج في تحطيم زجاج السيارات في البلاد، وسط إصدار السلطات تحذيرات للأشخاص للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بعد وفاة أحد الأشخاص عقب جرف السيل له.

عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال مدمر

حذر فرانك هوجربيتس عالم الزلازل الهولندي ، من وقوع زلزال مدمر في الفترة الواقعة بين 31 مايو إلى 2 يونيو، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: قائلا: «يمكن أن يؤدي تقارب ثلاث حالات اقتران كوكبية حرجة في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو إلى وقوع زلزال كبير»، مضيفًا «لا ينبغي الاستهانة بهذه الهندسة، سيحدث الزلزال الكبير قبل أيام قليلة من اكتمال القمر».