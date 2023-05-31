عاجل.. تحذير جديد من العالم الهولندي: زلازل مدمرة بعد ساعات لهذا السبب

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، من وقوع زلزال مدمر في الفترة الواقعة بين 31 مايو إلى 2 يونيو، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «يمكن أن يؤدي تقارب ثلاث حالات اقتران كوكبية حرجة في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو إلى وقوع زلزال كبير».

توقعات عالم الزلازل الهولندي

وأضاف عالم الزلازل الهولندي: «لا ينبغي الاستهانة بهذه الهندسة، سيحدث الزلزال الكبير قبل أيام قليلة من اكتمال القمر».

وكان عالم الزلازل الهولندي عاد للتحذير مجددا خلال الأسبوع الماضي، من زلازل مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض، ما يتسبب في أنشطة زلزالية.

تحذير جديد لعالم الزلازل الهولندي

وفي آخر تحذيراته توقع عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجربيتس، أن هندسة الكواكب خلال يوم السبت الموافق 20 مايو والأحد الموافق 21 مايو قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر.

وأرفق عالم الزلازل الهولندي تحذيره بمقطع فيديو لتوقعاته على حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها «SSGEOS» جاء فيه أنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب والقمر في 20 و21 مايو إلى زيادة زلزالية في حدود الست درجات، وربما حدث زلزالي أقوى في حدود 22 مايو.

عالم الزلازل الهولندي لـ«الوطن»: لست منجمًا أو دجالًا

وفي وقت سابق، اختصت «الوطن» العالم الهولندي بسؤال: «هل أنت عالم أم دجال؟»

وأجاب عالم الزلازل الهولندي: «لست منجمًا أو دجالًا، ولا استخدم علم التنجيم في هذا الصدد، بل قمت بتطوير برنامج خاص به يسمى (Solpage)، وذلك لأنني لم أجد أي برنامج مناسب في علم الفلك أو التنجيم يتناسب مع بحثي الخاص».

ما الفرق بين طريقتك في التنبؤ بالزلازل وعلم التنجيم؟

الفرق الرئيسي بين طريقتي وعلم التنجيم، هو أنني أراقب النظام الشمسي بأكمله، بينما يركز المنجمون بشكل رئيسي على الأرض، كما أنني لا أفسر الكواكب مثل المنجمين، ولا أستخدم الأبراج في عملي.

واختتم العالم الهولندي حديثه لـ«الوطن»: «بحثنا يعتمد بشكل كامل على الملاحظة، ولا يعتمد على أي نظام عقائدي أو كتب تنجيم، كما أنه لا يوجد منجمين يعملون في معهد الرصد الهولندي الذي يعمل به».

وقبلها حذر من أنشطة زلزالية قد تتخطى 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل، مع تنامي ذلك الخطر خلال الأشهر القليلة القادمة، ليبلغ الذروة في أغسطس.