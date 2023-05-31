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«القاهرة الإخبارية»: كوريا الشمالية تطلق صاروخا فضائيا

كتب:

أحمد حامد دياب
01:21 ص | الأربعاء 31 مايو 2023
صاروخ

صاروخ

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا تقول إنه صاروخ فضائي.

إخلاء المقيمين في أوكيناوا لتجنب تهديد صواريخ بيونج يانج

وأعلنت اليابان أن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا، كما أعلنت إخلاء المقيمين في أوكيناوا لتجنب تهديد صواريخ بيونج يانج.

صافرات إنذار في عاصمة كوريا الجنوبية

ودوت صافرات الإنذار في عاصمة كوريا الجنوبية، سول، بعد إطلاق بيونج يانج قمرا صناعيا إلى الفضاء، وإعلان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي بعد إطلاق بيونج يانج قمرا صناعيا إلى الفضاء. 

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