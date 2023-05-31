تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في محيط مسجد السيدة زينب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية تمهيدا لمطابقتها بالبصمة الوراثية عند التعرف على جثتها.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مكان العثور على الجثة؛ تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان اذا كانت الوفاة حدثت في منطقة العثور على الجثة أم حدثت الوفاة في مكان آخر وتم نقلها إلى مكان العثور عليها، وانتدبت رجال الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا بالعثور على جثة سيدة في محيط مسجد السيدة زينب، في العقد الخامس من العمر، وتبين عدم وجود بيانات تدل على هويتها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.