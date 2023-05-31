اتحاد الصناعات: مستمرون في الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار

قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن الحرف اليدوية والتراثية لها تأثير كبير على الاقتصاد يتمثل في إتاحة فرص عمل للشباب عن طريق تخصيص موارد أقل مقارنة بمتطلبات الصناعات الأخرى وقابليتها لاستيعاب وتشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة بمؤهلات تعليمية منخفضة، بالإضافة للاستفادة من الخامات المحلية وخاصة المتوفرة بكميات اقتصادية، مضيفا أنه على مدار 6 سنوات ومنذ إنشاء الغرفة وجدنا مرونة في الإنتاج والقدرة على تقديم منتجات وفق احتياجات وطلب المستهلك أو السائح.

وشدد الشربيني، أن القطاع يحتاج مزيد من التمويل ونسعى للتواصل مع الجهات الممولة لتوفير التدريب والتاهيل لأعضاء الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن الغرفة حققت العديد من النجاحات في الفترة السابقة بتضافر جهود مجلس الإدارة الحالي والسابق، وبدعم ملموس من وزارة التجارة والصناعة، ونعمل على الحفاظ على الصناعات ذات الطابع التراثي من الاندثار، ونستهدف خلال الفترة المقبلة عقد عدة لقاءات مع جهات ممولة من الخارج، وتوفير مزايا للعاملين خارج المنظومة بهدف جذبهم للاقتصاد الرسمي.

وكشف الشربيني، أن الغرفة تناقش عدة جهات تمويلية لدعم مشاريع الغرفة في عدد من محافظات الجمهورية في قطاعات المنسوجات اليدوية والتطريز والزجاج والفخار والخزف والكليم الصوف والقطن والسجاد الجلد والشمع والمشغولات المعدنية، بالإضافة إلى التنسيق مع جهات مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لوضع البرامج التدريبية الهادفة إلى تنمية مهارات الأجيال الناشئة منهم لإيجاد مصدر دائم لتزويد هذا القطاع بما يحتاجه من أيدي عاملة ماهرة تضمن استمرار وتداول الخبرات والمهارات الحرفية في مختلف الصناعات ومن خلال مصلحة الكفاية الإنتاجيه و التدريب المهني.

الاتفاق مع العديد من الدول في الخارج

وعن الأسواق الخارجية، قال الشربيني، ننسق مع جهات مماثلة بالمغرب، ودول أفريقية لتسويق المنتجات الحرفية بالخارج، بالإضافة إلى الاتفاق مع جهات داخلية لعمل معارض متخصصة للقطاع، بمراكز الحرفيين والأسواق السياحية والفنادق والمتاحف والمطارات والمواني والحدائق العامة والمعارض والمهرجانات، ونستهدف مستقبلا التواجد في خريطة المشاركات للمعارض الخارجية بدعم كامل من الجهات المعنية.