مدير «الحرف اليدوية» يستقبل ممثلي «الصناعات التقليدية» بالمغرب

أستقبل ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، وفداً من غرفة الصناعات التقليدية بالدار البيضاء برئاسة تواتي جلاب عبدالهادي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والشراكات والتعاون، وزكرياء مدركة رئيس لجنة التسويق وتتمين منتوجات الصناعة التقليدية، ويوسف مويرت رئيس المصلحة الإقليمية للغرفة بالجديدة، حيث ناقش اللقاء استكمال سبل دعم العلاقات بين الطرفين ودعم الصناعات الحرفية التقليدية بين مصر والمملكة المغربية من خلال الغرفتين.

ووفقا لبيان صحفي، قال ممدوح الشربيني، إن اللقاء تناول إقامة عددا من المعارض المشتركة بين البلدين، فيما اتفق الطرفان على عرض مقترح مذكره تفاهم مشتركة بين الطرفين، مشيراً إلى رغبة الجانب المغربي في الاستفادة من الحرفيين المصريين لصنع منتجات حرفية يتم تسويقها بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

تعزيز لتعاون بين مصر والمغرب في الحرف اليدوية

وأشار الشربيني، إلى أن الاتفاقيات التي سيجري العمل بها بين الطرفين ليست وليدة اليوم، حيث اتفقت غرفة الحرف اليدوية ومجلس إدارتها مع جهات مغربية في وقت سابق، على تعزيز سبل التعاون بين كل الأطراف لدعم الحرف اليدوية والتقليدية بين البلدين، وتحقيق الاستفادة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمغرب.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة يستهدف توسيع دائرة التعاون مع البلاد العربية ودول مجلس التعاون الخليجي كخطة تم وضعها منذ انتخاب المجلس الحالي لتوسيع دائرة الاستفادة للحرفيين المصريين وتسويق المنتجات المصرية وخلق فرص عمل وتنظيم معارض مختلفة بين كافة البلاد.