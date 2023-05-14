تدريب 20 سيدة على الحرف اليدوية بشمال سيناء

نظمت جمعية الهلال الأحمر في بئر العبد بشمال سيناء، الدورة التدريبية الأولى للسيدات، لتدريبهن في مجال الخوص والجريد وصناعة السلال والقبعات والمفارش، بلمسات تراثية سيناوية، وذلك في إطار تمكين المرأة ورفع مستوى دخل الأسرة والتدريب الحرفي للسيدات، ضمن مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء، واستكمالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حاضر في الدورة التدريبية عائشة عبدالله موسى، مدربة على مشغولات الخوص والجريد وصناعة السلال والقبعات والمفارش، من النوبة بمحافظة أسوان.

تدريب 20 سيدة

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في سيناء، إن المدربة عائشة موسى من المدربات المتميزات في مجال الخوص والسلال، وسبق لها التدريب في العديد من الجهات والجمعيات، موضحا أن التدريب حضره 20 سيدة وفتاة من مدينة بئر العبد، ويستمر لمدة 5 أيام.

فيما أكدت المتدربة حنان راشد أنها في قمة السعادة لحضور هذا التدريب المتميز لأول مرة، والذي يتم بخامات من البيئة المحيطة من خوص النخل والعرجون، لتشكيله للخروج بمنتجات عالية الجودة.

وأوضحت أنها من اليوم الأول للتدريب استطاعت بمساعدة المدربة أن تستوعب التدريب، وتبدأ مباشرة في إنتاج الشنطة من الخوص، وخلال الأيام القادمة ستضيف عليها لمسات وخامات تطريز لتصبح من صميم المنتجات التراثية السيناوية.

خبرات جديدة للمتدربات

فيما ذكرت إحدى المتدربات وتدعى «أم خالد»، أن التدريب أضاف لها خبرة وحرفة جديدة تستطيع بعد التدريب أن تحترفها وتنتج منتجات تستطيع بيعها وتحقيق دخلا ماديا منها.