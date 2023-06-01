مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الخميس

استقرار واضح في جميع مواعيد مغادرة ووصول القطارات المتجة من القاهرة إلى المحافظات أو العكس يوميا، خاصة في ظل إصرار هيئة سكك حديد مصر على تسهيل الحركة اليومة على جميع المسافرين.

مواعيد القطارات اليوم الخميس

وضمن خدماتها المقدمة يوميا لجمهور المواطنين، تستعرض بوابة «الوطن» مواعيد القطارات المتجهة من داخل القاهرة إلى المحافظات والعكس، التي جاءت وفق لما هو معلن من هيئة سكك حديد مصر، على النحو التالي:

مواعيد قطارات VIP

- قطار 1940 -VIP، القاهرة أسوان، قيام 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.

- قطار 2014 - VIP، القاهرة - أسوان، قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.

- قطار 980 - VIP: القاهرة - أسوان، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.

مواعيد قطارات التالجو

- قطار تالجو رقم 2030 - مكيف، القاهرة - أسوان، من7 مساء، إلى 6:40 صباح اليوم التالي.

- قطار تالجو رقم 2031 ، أسوان - القاهرة، 7 مساء ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.

مواعيد قطارات النوم

- قطار نوم-1086 - يقوم من القاهرة 7:20 مساءً ويصل إلى أسوان 8:55 صباحًا.

- قطار نوم 86 القاهرة - أسوان، قيام 7:45 مساءً ووصول 9:25 صباحًا.

- قطار نوم 82 ، القاهرة - أسوان، قيام 9:10 مساءً ووصول 11:10 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة من القاهرة للصعيد

- قطار 1938 ، القاهرة - أسوان، قيام 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.

- قطار 971 سوهاج القاهرة، قيام 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.

- قطار 2010 القاهرة - أسوان، قيام 10:00ووصول 10:55 صباحًا.

- قطار 990 القاهرة، سوهاج، قيام الساعة 4 ووصول الساعة 12.

- قطار 1902 القاهرة - أسوان، قيام 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.

- قطار 982 القاهرة- أسوان، قيام 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.

- قطار 986 القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 13.00 مساءً.

- قطار 990 بورسعيد - سوهاج، قيام الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 2006 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 872 القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 976 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.00 مساءً.

- قطار 890 القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة من الصعيد إلى للقاهرة

وجاءت مواعيد القطارات المكيفة للعودة من الصعيد على النحو التالي:

- قطار 2011 أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.15 صباحًا.

- قطار 981 أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 983 أسوان - القاهرة، قيام الساعة 7.30 صباحًا.

- قطار 2013 أسوان - القاهرة، قيام الساعة 14.30 مساءً.

- قطار 2007 أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15.15 مساءً.

- قطار 2015 أسوان - القاهرة، قيام الساعة 16.00 مساءً.

- قطار 1903 أسوان - القاهرة، قيام الساعة 17.00 مساءً.

- قطار 997 أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20.45 مساءً.

- قطار 989 أسوان - القاهرة، قيام الساعة 23.00 مساءً.

- قطار 987 الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 4.50 صباحًا.

- قطار 977 الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 19.25 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي المكيفة

- قطار 988 ، القاهرة- أسوان، قيام 7:10 مساءً ووصول 7:50 صباحًا.

- قطار 1942 ، القاهرة - أسوان، قيام 4:55 مساءً ووصول 5:15 صباحًا.

- قطار 3008 ، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 974 ، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 1006 ، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 80 ، القاهرة - أسوان، قيام 9:00 صباحًا ووصول 2:05 صباحًا.

- قطار 1004 ، القاهرة - أسوان، قيام 9:30 صباحًا ووصول 11:10 مساءً.

- قطار 160 ، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.

- قطار 972 ، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.

- قطار 188 ، القاهرة - أسوان، قيام 6:00 مساءً ووصول 11:00 صباحًا.

- قطار 1014 ، القاهرة - أسوان، قيام 6:50 مساءً ووصول 9:00 صباحًا.

- قطار 1012، القاهرة - أسوان، قيام 8:20 مساءً ووصول 11:15 صباحًا.