مدبولي: توافقنا على تعزيز التعاون التجاري والزراعي والصحي مع فلسطين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ المباحثات المصرية الفلسطينية، تطرّقت للعديد من موضوعات التعاون، حيث شهدت مباحثات الوزراء المصريين والفلسطينيين أمس، مقترحات بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز نفاذ السلع والمنتجات إلى السوق المصري، فضلا عن تعزيز التعاون في المجالات الصحية والزراعية والتعليمية والثقافية، والربط الكهربائي، وعدّة مجالات أخرى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، أنّ المباحثات أثمرت عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية المصرية، ووزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، وبروتوكول تعاون في المجال الزراعي بين وزارتي الزراعة بمصر وفلسطين، لافتا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون المشترك.