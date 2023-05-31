رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر على رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن مصر حريصة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الدولتين، مضيفًا: «نحن شركاء مع مصر بالحفاظ على الشرعية الفلسطينية بما يمثل الرئيس أبومازن ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الذي كان مناسبة تأسيسها أول أمس وولدت هنا في القاهرة ولا تزال تعيش رافعة للراية الفلسطينية من أجل دحر الاحتلال وإنهائه وتعزيز المشهد الوطني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».

وأكد «أشتية»، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء: «نحن شركاء في مواجهة الإرهاب التي عاشته منطقتنا لأننا نريد لهذا السلام ألا ينتهي، ولكن للأسف الشديد في الوقت الذي نواجه فيه هذا الإرهاب هناك دولة إرهابية في المنطقة، وهي إسرائيل التي تمارس إرهابها سواء إرهاب المتوطنين أو إرهاب الدولة».

وتابع: «استشهد من الشعب الفلسطيني من أبنائنا منذ بداية العام وحتى اليوم 165 شهيدًا، وقطاع غزة ما زال تحت الحصار وهناك اجتياحات لمدننا وقرانا ومخيماتنا»، مضيفًا: «أشكر مصر على كل دعم تقدمه في رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة وفي الأرضي الفلسطينية».