«معلومات الوزراء» يكشف قيمة صادرات مصر إلى فلسطين: «السكر» على رأس الأصناف

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ مصر تصدّر أكثر من 220 صنفًا من السلع إلى فلسطين، موضحا أنّ أعلى السلع تصديرًا هي السكر وبنجر السكر بنحو 5.2 ملايين دولار في 2022، يليه أسمنت بورتلاند بنحو 2.7 مليون دولار، والبطاطس غير المجمدة بنحو 2.4 مليون دولار.

تصدير أعلاف حيوانية بقيمة 1,6 مليون دولار

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّه وفقا لهيئة تنمية الصادرات المصرية، يتم تصدير أعلاف حيوانية بقيمة 1,6 مليون دولار، والدقيق ومساحيق لحوم غير قابلة للاستخدام البشري بقيمة 1.5 مليون دولار.

ويتم تصدير علب كرتون 0.964 مليون دولار، والجبن 0.936 مليون دولار، وأحجار بناء بقيمة 0.887 مليون دولار، وملابس بقيمة 0.862 مليون دولار.