رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تشن حروبا على الجغرافيا والإنسان في أراضينا

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه وضع أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خريطة للمشهد في الأراضي الفلسطينية، إذ تشن إسرائيل حروبًا مختلفة على الشعب، أبزرها حرب على الأرض والجغرافيا بالمصادرات، وأيضًا حرب على الإنسان والديموغرافيا بالاعتقال والقتل وهدم البيوت والتهجير وغيرها.

وأضاف «أشتية»، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك حربًا على الرواية الفلسطينية بأن إسرائيل تقول إن أرض فلسطين متنازع عليها وأن هذه الأراضي هي يهودا والسامرة وحق العودة لليهود لفلسطين، ونحن نعلم علم اليقين أن الأراضي الفلسطينية للفلسطينيين وأعطينا فلسطين اسمها، وهذه الأرض المحتلة سيزول عنها الاحتلال.

أشتيه: إسرائيل تقتطع من أموالنا 275 مليون شيكل شهريًا

وأشار إلى أن هناك أَيْضًا حرب المال فإسرائيل تقتطع من أموالنا شهريًا نحو 275 مليون شيكل ما يعادل 100 مليون دولار، تحت حجة أننا نقوم بواجبنا تجاه أولادنا الأسرى والشهداء، وهؤلاء بالفعل أمانة في أعناقنا كما المسجد الأقصى هو أمانة في أعناقنا جميعا.

ووجه حديثه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مبدولي، قائلا: «أشكرك على الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، وأن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها وأن جولة المشاورات التي أجريت بشكل ثنائي بين وزرائنا في مختلف التخصصات، كلنا محملون بالشكر والتقدير على الحفاوة التي استقبلنا بها من إخوانك الوزراء».