ضياء رشوان: مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم قابلة للنقاش

قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، في مستهل كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم بالحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار أعلن الثلاثاء الماضي، خلال إحدى جلسات المحور الاقتصادي تلقيه توجيها من رئيس الوزراء لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من 8 مواد.

جلسة لجنة التعليم

وأوضح المنسق العام، خلال كلمته بالجلسة الاستثنائية للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطني والمخصصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المنعقدة الآن، أن الحوار الوطني يستمع للجميع، وجلساته تناقش كل الموضوعات التي تهم المواطنين.

كلمة المنسق العام للحوار الوطني

وأكد «رشوان»، أن إدارة الحوار لن تكتفي بوضع جدول الأعمال، موضحا أنه عند طرح أي موضوع يهم المواطنين سيتم مناقشته داخل الحوار حتى لو تطلب ذلك عقد جلسة استثنائية كما يحدث في هذه الجلسة.

وأشار إلى أن الجميع له الحق في الاعتراض على الأفكار التي جاءت في مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب كافة، موضحا أن الأفكار ليست مقدسة بل كلها خاضعة للنقاش.