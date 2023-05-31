الليلة على «DMC».. «من الشارع إلى الحوار الوطني» يصل جامعة القاهرة

يقدم الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC» حلقة خاصة ضمن سلسلة حلقات «من الشارع إلى الحوار الوطني»، من داخل جامعة القاهرة مع طلاب وطالبات الجامعة.

الشباب يتحدث عن مشاكل اتحاد الطلاب

ويشارك في الفقرة النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إذ يقدم الطلاب آرائهم ومقترحاتهم ومطالبهم من الحوار الوطني، كما يتحدثون عن بعض التحديات التي تواجههم في الأنشطة الجامعية، وفي إقامة المشروعات الخاصة بهم، كما يتحدث الشباب عن مشاكل اتحاد الطلاب، وأسباب عدم تحول مشروعات التخرج إلى مشروعات حقيقة، وأسباب وجود فجوة بين المناهج التعليمية وسوق العمل.

سلسلة فقرات «من الشارع»

ستذاع الفقرة في حلقة الليلة، ضمن سلسلة فقرات «من الشارع» سيقدمها البرنامج للاستماع إلى مقترحات ورؤى جميع فئات المجتمع بشان الحوار الوطني وأهم التحديات التي تواجههم وكيفية حلها.

وتأتي هذه الحوارات إيمانًا من البرنامج بأهمية دور الإعلام في نقل نبض الشارع إلى إدارة الحوار الوطني حتى تكون لديه صورة متكاملة بأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وإشراك جميع المواطنين في مواجهتها.