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ضياء رشوان: توصيات الحوار الوطني لا بد أن تتوافق مع الدستور

كتب:

محمد عزالدين
11:16 م | الثلاثاء 30 مايو 2023
ضياء رشوان

ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المجلس التشريعي سواء النواب أو الشيوخ هيئات دستورية منصوص عليها، ولها طرق تشريع، ولديها طرق اختيار وصلاحيات، بينما الحوار الوطني هو حالة تأخرنا فيها، والحوار السياسي في أي بلد متقدم، وبالتالي الحوار الوطني حالة لصالح الهيئات الدستورية.

طرح أكبر عدد من القضايا

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي شادي شلش، أن الحوار يحاول طرح أكبر عدد من القضايا استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، ومقترحات الحوار الوطني التي سترفع للرئيس لا بد أن تتوافق مع الدستور.

وأشار إلى أن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مرتبط بالنظام الانتخابي، والدستور نص على تفرغ أعضاء مجلس النواب بغرفتيه، مؤكدا أن قضية تفرغ أعضاء مجلس النواب والشيوخ تصب في صالح المواطنين.

حرية تداول المعلومات تستهدف حماية المواطنين

ولفت إلى أن قانون حرية تداول المعلومات يستهدف حماية المواطنين من المعلومات المغلوطة، كما يسهم في حماية الصحفيين ووسائل الإعلام، لافتا إلى أن غياب المعلومات سبب رئيسي في ظهور الشائعات، والقانون يراعي اعتبارات الأمن القومي.

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