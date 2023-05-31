السيسي يصدّق على قوانين الأرصاد الجوية وحماية المخطوطات وغرف السياحة

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدد من القوانين بعد موافقة مجلس النواب عليها، ومنها القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما صدّق الرئيس السيسي، على القانون رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وعلى القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ونشرت الجريدة الرسمية القوانين اليوم.