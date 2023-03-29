«سياحة النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والخطة والموازنة، والتعليم، والإدارة المحلية، والتشريعية، والاتصالات، على مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال اجتماع برئاسة النائبة نورا، بحضور ممثلين عن وزارات (الطيران، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والاتصالات، والزراعة، والمالية).

مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وأوضحت نورا علي، أن مجال الأرصاد، مجال خصب تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدراتها، وتقليل الخسائر الناتجة عن نشر بيانات غير دقيقة تتعلق بالأرصاد.

وأشارت إلى أن تلك البيانات المغلوطة قد تكون سببًا في إرجاء رحلات سياحية وعمليات اقتصادية، ما يستدعي إعداد تشريع لحوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية.

وبعد مناقشات واستعراض لمشروع القانون وأهدافه وافقت اللجنة من حيث المبدأ، ثم بدأت مناقشة مواده بالتفصيا، وأدخلت العديد من التعديلات واستحدثت مواد إصدار.

عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة

وقامت اللجنة المشتركة بتخفيض الحد الأدنى من المادة 13 الخاصة بالعقوبات من 100 ألف إلى 50 ألف جنيه، للموائمة بين الجرم والعقاب لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون بصورته النهائية وإعداد تقريرها عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.