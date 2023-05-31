وزير الخارجية: نتابع بقلق بالغ الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، متابعة مصر بقلق بالغ للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع توالي اقتحام المدن الفلسطينية واستمرار الإجراءات الأحادية من الجانب الإسرائيلي، من بينها استئناف الأنشطة الاستيطانية بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، الذي يزور القاهرة ضمن الوفد المرافق للدكتور محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين في زيارته الرسمية الحالية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استعرض في هذا الصدد ما تقوم به مصر من جهود لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الأطر والمحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك استضافة اجتماع شرم الشيخ الخماسي الأخير والمشاركة في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ منتصف الشهر الجاري، وذلك بهدف تحقيق التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة تحريك عملية السلام.

جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

وأبرز الدور الذي تضطلع به مصر في ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لإعادة توحيد الصف الفلسطيني، وفقا للمحددات التي جرى التوافق عليها في الاتفاقات السابقة ذات الصلة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن وزير خارجية فلسطين حرص على اطلاع الوزير شكري على تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسات وانتهاكات تحت وطأة الاحتلال، معربا عن تقدير فلسطين البالغ للدور المصري التاريخي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب رياض المالكي عن تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع نظيره المصري خلال المرحلة القادمة، من أجل تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتهدئة الأوضاع على الأرض بعيدا عن سياسة العنف والإجراءات الأحادية الإسرائيلية القائمة.