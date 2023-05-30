قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قرار منع محافظ «القدس» من دخول الضفة الغربية

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرار منع مُحافظ القدس عدنان غيث، من دخول أراضي الضفة الغربية، وذلك للمرة الرابعة منذ توليه مهام منصبه عام 2018.

وقالت مصادر فلسطينية في القدس، إن المحافظ غيث أخطر بتجديد القرار بعد استدعائه للتحقيق من قبل المُخابرات الإسرائيلية، في مركز التوقيف المعروف بـ«المسكوبية»، بمدينة القدس المحتلة.

قرار إسرائيلي جديد

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» إنه بموجب القرار، يُمنع المحافظ غيث من التواصل مع 51 شخصية فلسطينية على رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويمنع دخوله إلى الضفة الغربية، ويحبس كذلك منزليًا، إضافة إلى عدم مشاركته في أي فعاليات أو أنشطة بالقدس المحتلة.

الحبس المنزلي

ويخضع محافظ القدس المحتلة حاليًا لحكم مفتوح بالحبس المنزلي منذ شهر أغسطس الماضي.