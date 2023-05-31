وفاء عامر تتعرض لحادث سير: «نجوت بأعجوبة»

تعرضت الفنانة وفاء عامر، لحادث سير، وكتبت عبر حسابها على «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين.. حادث ونجوت بأعجوبة، أعتذر عن عدم الرد».

وفاء عامر تشارك في السباق الرمضاني بأكثر من عمل

شاركت وفاء عامر في السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل، ومن بينهم مسلسل الكتيبة 101، الذي عُرض في الجزء الأول من شهر رمضان، وشارك في بطولته كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، لبلبة، عمر زهران، وغيرهم.

شاركت أيضا في مسلسل حضرة العمدة، مع كل من روبي، أحمد رزق ومحمود عبد المغني، وغيرهم.