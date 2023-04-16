مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25.. أحمد رزق يفضح وفاء عامر

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، صراعات عديدة داخل قرية تل شبورة، لاسيما فيما يتعلق بالخط الدرامي الخاص بالفنانة وفاء عامر، التي تُجسد شخصية «شلباية»، إذ تعمل في مجال توظيف الأموال بشكلٍ غير مباشر وغير معلن.

أحمد رزق يدخل في نقاش حاد مع روبي

وعقب القبض على أحمد بدير، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، دخل أحمد رزق في نقاش حاد مع روبي «صفية الفارس – عمدة قرية تل شبورة»، وفضح أمر وفاء عامر، إذ أعلن عن كونها «مستريح القرية» وتعمل في مجال توظيف الأموال لكنه لا يملك دليلا قويا عليها.

وأصيبت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، بصدمة شديدة بسبب وفاء عامر، لا سيما وأن تجارتها تضر بالاقتصاد المصري، كونها تمنح فوائد على الأموال بنسبة تصل إلى 30%، إذ شددت على ضرورة مخاطبة أهالي قرية تل شبورة، والرفع من حالة الوعي لديهم.

روبي تهدد وفاء عامر

والتقت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، بوفاء عامر، لتطالبها بضرورة التوقف عن مجال توظيف الأموال، حتى لا تُصعد الأمر وتتقدم ضدها ببلاغ إلى النيابة، إلا أنّ الأخيرة تعاملت مع الموقف بسخرية شديدة ولم تبالِ بتلك التهديدات إطلاقًا.