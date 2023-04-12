وفاء عامر عن مسلسل الكتيبة 101: جلست مع أهالي سيناء لأتعلم لهجتهم

ما زال التفاعل مستمرا على الحلقة الأخيرة من مسلسل الكتيبة 101، من الجمهور حتى الآن، ومن بين المشاهد التي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور مشاهد استشهاد الشهيدة مها سلام أبوقريع.

ردود الفعل على الحلقة 20 من مسلسل الكتيبة 101

وكتب أحد مستخدمي «تويتر»: «حلقة 20 والأخيرة رائعة، شكرا أبطال مسلسل الكتيبة 101، عمرو يوسف وآسر ياسين ولبلبة وأحمد عبد العزيز ونهال عنبر وخالد الصاوي ووفاء عامر وفتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني ورشا المهدي ومحمود حجازي وميرنا نور، تحيا مصر، الله يرحم الشهداء».

وقالت وفاء عامر عن شخصية مها أبوقريع، في تصريحات لـ «الوطن»: «مها أبوقريع سيدة تتصف بالجرأة والشجاعة والجدعنة وطبعا حبها جدا للبلد وسيناء وللأمان، وده خلاها تبقى دايما رافضة كل الحاجات الغلط اللي حواليها».

تفاصيل إتقان وفاء عامر اللهجة السيناوية

وعن إتقانها للهجة السيناوية، قالت وفاء عامر: «هما أهلنا ولما اتكلمت مع مصحح اللهجة الأستاذ خالد، إني أبقى قريبة علشان المصداقية وفريق العمل كانوا جايبين لنا ناس من أهلنا في سيناء كنت قادرة أتواصل معاهم لحد ما قدرنا نوصل للهجة المظبوطة الحمد لله».

وعن المشاهد الصعبة التي واجهتها في مشوارها الفني، قالت وفاء عامر: «هفضل أقول الجملة دي لحد لما أموت، كل مشهد أنا بعمله بالنسبة لي صعب علشان أنا مش بستسهل، فعندي المشاهد كلها صعبة وبحس إن كل المشاهد مش سهلة».

وعن كواليس الدور قالت: «إحنا كنا بنحاول نصور في الأماكن الحقيقية وكنت سعيدة بإني بعمل دور الشهيدة مها أبوقريع».