محافظ سوهاج يعتمد ترقية 9 آلاف و190 معلما وأخصائيا من يناير 2023

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم قرارا برقم 313 لسنة 2023م، الذي يتضمن ترقية 9 آلاف و190 معلما وأخصائيا للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم، الذين استوفوا الاشتراطات اللازمة للترقي، والبرامج التدريبية المعتمدة، وباقي الاشتراطات المقررة للوظائف الأعلى المرقين إليها، طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

ترقية المعلمين في سوهاج

وتضمن قرار محافظ سوهاج أن تسرى ترقيتهم للوظيفة الأعلى اعتبارا من 1 يناير 2023، كما شمل القرار منح المعلمين والأخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من الشهر التالي لصدور القرار.

توفير كافة الأجواء الملائمة

وأكد محافظ سوهاج حرصه على توفير كافة الأجواء الملائمة للمعلمين وجميع أطراف المنظومة التعليمية؛ لضمان تقديم مستوى متميز ولائق لتطوير المنظومة التعليمية بسوهاج.