نائب محافظ سوهاج: حل 97% من شكاوى مبادرة «صوتك مسموع»

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء فريق عمل مبادرة «صوتك مسموع»، عقب تشكيله الجديد بقرار محافظ سوهاج رقم «291» لسنة 2023، وذلك لمتابعة سير العمل، وفحص الشكاوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتطبيق واتساب، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، وجرى حل نحو 97% من الشكاوى الواردة إلى المبادرة منذ أكتوبر 2018 حتى أبريل 2023.

استمرار العمل بروح الفريق الواحد

وأكد «القاضي» خلال الاجتماع، ضرورة استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والاستجابة الفورية للشكاوى، والتواصل مع أعضاء المبادرة بكافة الوحدات المحلية، لسرعة استقبال وإرسال الشكاوى إلكترونيًا خلال 24 ساعة، وأيام الجمع والعطلات الرسمية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة شكاوى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشكاوى التضرر من زيادة أسعار التعريفة المقررة.

تلقي الاقتراحات والأفكار الجديدة

وأوضح «القاضي» أنّ المبادرة تلقت منذ انطلاقها بسوهاج في أكتوبر 2018 وحتى أبريل 2023، أكثر من 19869 شكوى، وتم التعامل معها بنسبة حل بلغت 97%، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الاستجابة لشكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، حيث تنوعت الشكاوى بين «مخالفات بناء، وتعديات على الأراضي الزراعية، والمرافق، وأملاك الدولة، والإشغالات والمخلفات بأنواعها، وشكاوى الفساد، بالإضافة إلى تلقي الاقتراحات والأفكار الجديدة».

جدير بالذكر، أن مبادرة «صوتك مسموع» تعمل من خلال عدة قنوات، على الاتصال المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن شكاواهم والرد عليها من خلال رقم الواتس آب (01150606783)، والخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني (Info@mld.gov.eg).